Rund 40 Prozent der Befragten gaben indes an, sie hätten überhaupt nicht vor, den derzeitigen Arbeitsplatz zu wechseln, weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt. Dies wurde häufig damit begründet, dass der aktuelle Job erst vor kurzem angetreten wurde, man zufrieden ist mit der derzeitigen Position oder dass das Gehalt sehr wettbewerbsfähig ausfällt.