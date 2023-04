Wofür steht die CDU eigentlich?

In der CDU-Spitze ist man zudem zufrieden, dass die inhaltliche Neuaufstellung weiter ist als geplant - und die Partei in der Opposition sich von den 16 Jahren Merkel-Kanzlerinnenschaft löst. In den vergangenen Wochen sind immer wieder Teile der Arbeiten aus den zwölf Fachkommissionen für das Grundsatzprogramm bekanntgeworden. Formell beschlossen werden soll es im Dezember auf dem Bundesparteitag. Und in der CDU haben man langsam wieder inhaltlich Oberwasser, heisst es bei den Unterhändlern. Denn beim Klimaschutz gilt die Ampel-Aufgabe der Sektorenziele bei der CO2-Reduktion als politisches Geschenk. Merz und Dobrindt betonen nun, dass in der Unions-Regierungszeit härtere Vorgaben entschieden wurden. In der Steuerpolitik gibt es gedankliche Lockerungsübungen, weil nicht nur der Spitzensteuersatz erst bei deutlich höheren Einkommen greifen soll als bisher. "Im Gegenzug kann der Steuersatz für Spitzenverdiener in der obersten Progressionszone im Sinn der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit für besonders hohe Einkommen steigen", heisst es in dem Reuters vorliegenden Papier.