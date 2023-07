Wo stehen wir, verglichen mit dem Internet? Ganz am Anfang oder schon bei der Einführung der E-Mail?

Wir stehen am Ende des Anfangs. Durch ChatGPT hat jeder gesehen, dass KI funktioniert. Nun sehen wir die nächste Phase heraufziehen. Jetzt beginnen Firmen, KI für sich zu nutzen. Praktisch jedes Unternehmen muss sich Gedanken über seine KI-Strategie machen. Das kann der CEO sein, der die KI am Morgen fragt, wie die Geschäfte in Asien gelaufen sind. KI ist ein mächtiges Werkzeug. Jene, die sie nutzen können, werden profitieren, jene, die das nicht tun, fallen zurück. Dies im echten Geschäft und auch an der Börse.