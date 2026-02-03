Die neuartige Therapie gegen männlichen Haarausfall, Clascoterone, stütze den aktuellen Aktienkurs fast vollständig, obwohl das zugrunde liegende Geschäft ebenfalls wachse, schreibt Benjamin Jackson. Ab der zweiten Hälfte 2026 sei eine Partnerschaft möglich. Ärzte zeigten grosses Interesse an dem neuen Wirkmechanismus, der die erste Innovation in diesem Bereich seit rund 30 Jahren darstelle. Dies unterstütze seine Prognose eines weltweiten Spitzenumsatzes von 4 Milliarden US-Dollar.