Sie führen aus: «Avolta verfügt über einige beeindruckende Initiativen in den Bereichen Digitalisierung, Datenerfassung, Category Management und weiteren. Zum Beispiel kann Avolta ein ganzes Verkaufsdisplay innerhalb von 45 Minuten umstellen, um es an Veränderungen in der Demografie eines Terminals anzupassen. Die Preise können innerhalb eines Tages geändert werden, was früher viel länger dauerte, und es wird eine dynamische Preisgestaltung untersucht.»