Zwei Klassen übersprungen

Ebenso märchenhaft wie der Aufstieg von Nvidia ist auch der Werdegang von Huang selbst. Geboren in Taiwan kam Jen-Hsun Huang, so sein chinesischer Name, als Neunjähriger mit seinem grossen Bruder in die USA. Erst später konnten auch die Eltern folgen, die Familie liess sich in Oregon nieder.