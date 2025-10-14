Die Entscheidung der Labour-Regierung, eine über zwei Jahrhunderte alte Steuervergünstigung für Non-Doms abzuschaffen, sei «dumm», habe jedoch nicht dazu geführt, dass wohlhabende Ausländer ihre Londoner Immobilien verkauften, sagte George Azar, Chef der britischen Niederlassung von Sotheby’s International Realty.
Der ehemalige Banker, der in Dubai ansässig ist und dort eine weitere Sotheby’s-Agentur leitet, erklärte, er würde «jetzt auf London statt Dubai setzen». Grund dafür sei die wachsende Popularität von Politikern wie Nigel Farage von Reform UK. Farage habe versprochen, reiche Ausländer zurückzuholen.
«Wenn Labour morgen dasselbe macht, was Reform verspricht, werden sie sehr erfolgreich sein», sagte Azar, dessen Sotheby’s-Franchise einige der teuersten Immobilien Londons vermittelt. «Wir müssen die richtigen Leute zurückbringen – so viele Hedgefonds haben London verlassen, und das Vereinigte Königreich verliert so viel Talent und Know-how.»
Steuerreformen und -privilegien
Seit Anfang 2024 haben eine Reihe von Steuerreformen in Grossbritannien zahlreiche wohlhabende Personen dazu veranlasst, das Land zu verlassen – darunter Checkout.com-Gründer Guillaume Pousaz und Ägyptens zweitreichster Mann Nassef Sawiris. Besonders heftig traf es die Reichsten, als die bevorzugte Steuerregelung für sogenannte «Non-Doms» (für «non-domiciled resident» also nicht ansässig im Sinne des Steuerrechts) abgeschafft wurde, die es ihnen zuvor erlaubte, bis zu 15 Jahre lang keine britischen Steuern auf Auslandseinkünfte zu zahlen.
Die Folgen zeigten sich im Luxusimmobilienmarkt Londons: Verkäufe von Häusern ab 5 Millionen Pfund sind laut LonRes im vergangenen Jahr um 35 Prozent gefallen, gleichzeitig haben sich die Preisnachlässe verstärkt.
Der Verlust Londons bedeutet hingegen Gewinne für Dubai. Die Sotheby’s-Niederlassung in Dubai vermittelte in diesem Jahr Immobilien im Wert von rund 600 Millionen Pfund, die ehemaligen britischen Non-Doms gehörten, was zum Wertanstieg beigetragen habe, meinte Azar. «In Dubai sind die Strassen verstopft», so Azar. «Früher brauchte ich 20 Minuten zur Arbeit, jetzt dauert es deutlich länger.»
Markterholung
Azar, der in den vergangenen rund zwölf Monaten Deals im Wert von über 80 Millionen Pfund betreut hat, sagt, dass die Luxusimmobilienpreise in London «innerhalb von drei Jahren» wieder steigen werden, sofern politische Änderungen eingeführt werden, um die Reichen zurückzulocken - idealerweise zur Zeit der nächsten Wahl. Viele Non-Doms seien in «Städte gezogen, die ihnen nichts bieten – wie Mailand» und seien nun bereit, aus sprachlichen Gründen und wegen der eliteorientierten Bildung wieder nach London zurückzukehren.
Reform-Politiker Nigel Farage kündigte an, seine Partei werde reiche Ausländer, die Grossbritannien verlassen haben, zurückholen, indem sie eine vollständige Steuerbefreiung auf Auslandsvermögen gegen eine einmal pro Jahrzehnt fällige Gebühr einführen, die zur Finanzierung von Zahlungen an einkommensschwache Arbeitnehmer dient. Farage erklärte, er richte sich insbesondere an jene, die nach Italien gezogen sind – eines der grössten Gewinnerländer aus Grossbritanniens Vermögenschaos –, das eine ähnliche Regelung hat und kürzlich die Gebühr für den Non-Dom-Status erhöht hat.
Reform verfügt derzeit über nur fünf Mitglieder im Parlament, liegt aber konstant über der Labour-Partei in den Umfragen und will die Konservativen als Wirtschaftspartei ablösen. Die Tories reagierten letzte Woche mit dem Versprechen, die Stempelsteuer auf Hauptwohnsitze abzuschaffen – eine weitere Steuer, die in den letzten Jahren die Verkäufe von Luxusimmobilien einbrechen liess.
Vermögensexodus
Frederic de Mevius, Mitglied einer Gründerfamilie des Brauerei-Konzerns Anheuser-Busch InBev, verlegte seinen Wohnsitz Anfang des Jahres nach Belgien, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt im Vereinigten Königreich gelebt hatte. Sein Haus in Kensington und Chelsea, das er 2012 nach seinem Umzug nach London gekauft hatte, befindet sich weiterhin in seinem Besitz.
Christian Angermayer, deutscher Tech-Investor, verliess London im vergangenen Jahr in Richtung Lugano in der Schweiz, behielt aber sein Londoner Haus. Er erklärte damals, «jeder Non-Dom, den ich kenne, ist gegangen oder wird bald gehen» und bezeichnete die Steueränderungen als «riesigen Fehler».
Azar erklärte dazu allgemein über wohlhabende Ausländer, die das Vereinigte Königreich verlassen haben: «Sie ziehen aus, verkaufen aber ihr Haus nicht, weil sie zurückkommen wollen. Ihre Kinder gehen weiterhin in London zur Schule.»
Auch für wohlhabende Ausländer, die ihre Londoner Häuser verkaufen möchten, erschwert die schwache Nachfrage den Verkauf. Die Anzahl der zum Verkauf stehenden Immobilien ab 5 Millionen Pfund erreichte diesen Sommer mit einem Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein Rekordniveau, zeigen LonRes-Daten.
Laut Beauchamp Estates entfielen rund 70 Prozent der Verkäufe von Häusern ab 15 Millionen Pfund in London in diesem Jahr auf Non-Doms, die nach Dubai, Mailand und Monaco gezogen sind. Dennoch behielten die meisten Non-Doms ihre Immobilien in London, um Besuche im Vereinigten Königreich zu ermöglichen, insbesondere Eigentumswohnungen.
Antony Antoniou, Geschäftsführer des Londoner Immobilienberaters Robert Irving Burns, kommentierte: «Die Vorstellung, dass Dubai jemals London überholen könnte, ist lächerlich.»
Sotheby’s gab an, im Jahr 2025 bisher Immobilien im Wert von 721 Millionen Pfund in London vermittelt oder abgeschlossen zu haben, und hat derzeit 12 Objekte unter Angebot, die jeweils über 15 Millionen Pfund liegen. Die Nachfrage wird durch einen Zustrom amerikanischer Käufer getrieben, deren Interesse den Luxusmarkt mit Dollar-basierten Rabatten stützt.
«Es kommen Leute nach London. Es ist kein einseitiger Auszug. Der Markt ist gut, er ist günstig und es ist eine gute Zeit zu kaufen», meint Azar abschliessend.
(Bloomberg)