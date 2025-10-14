Markterholung

Azar, der in den vergangenen rund zwölf Monaten Deals im Wert von über 80 Millionen Pfund betreut hat, sagt, dass die Luxusimmobilienpreise in London «innerhalb von drei Jahren» wieder steigen werden, sofern politische Änderungen eingeführt werden, um die Reichen zurückzulocken - idealerweise zur Zeit der nächsten Wahl. Viele Non-Doms seien in «Städte gezogen, die ihnen nichts bieten – wie Mailand» und seien nun bereit, aus sprachlichen Gründen und wegen der eliteorientierten Bildung wieder nach London zurückzukehren.