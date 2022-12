In einer cash-Umfrage unter 17 Banken und Vermögensverwaltern zum Börsenjahr 2022 war Ende des letzten Jahres der Tenor klar: Es wird etwas ungemütlicher an den Märkten, aber grundsätzlich bleibt’s behaglich. Schliesslich legte der Swiss Market Index im Jahr 2021 rund 20 Prozent zu. Wieso sollte das, auch in etwas abgeschwächter Form, nicht so weitergehen? Eine grosse Bank (nein, nicht die Credit Suisse) als grösste Optimistin schätzte in dieser cash-Umfrage einen SMI-Punktestand von 13'700 für Ende 2022.