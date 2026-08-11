Die Kommission debattiert offenbar über eine Reduzierung der vorgeschriebenen CET1-Quote für ausländische Tochtergesellschaften auf 80 Prozent oder 75 Prozent oder über eine Koppelung an die Grösse der Auslandsgeschäfte der UBS. Für den Rest könnte die UBS, laut den durchgesickerten Informationen, auf sogenannte AT1-Anleihen zurückgreifen können. Bis jetzt muss die UBS ihre Auslandstöchter mit 45 Prozent hartem Eigenkapital unterlegen.