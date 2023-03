Die UBS übernimmt die tief in die Krise geschlitterte Rivalin Credit Suisse. Das gab der Bundesrat an einer Medienorientierung in Bern bekannt. Der bisherige UBS-CEO Ralph Hamers wird Chef des kombinierten Instituts bleiben, Colm Kelleher bleibt VR-Präsident. Laut UBS beträgt der Übernahmepreis 3 Milliarden Franken.