Die Schweizer Regierung hatte die UBS zu der Übernahme gedrängt, um das Vertrauen in die Credit Suisse wieder herzustellen und ein Übergreifen der Krise auch auf andere Banken in Europa zu verhindern. Ob das gelingt, wird sich vor allem an den weltweiten Finanzmärkten zeigen, die in Asien in wenigen Stunden öffnen. Als Alternative war eine vollständige oder teilweise Verstaatlichung der Bank geprüft worden, wie ein Insider sagte.