Aber auch in der Privatwirtschaft hofft man, mit dem Zückerli der zusätzlichen Ferientage die Berufslehre schmackhaft zu machen. So haben beim Transportunternehmen Planzer Lernende bereits heute acht Wochen Ferien – zumindest im ersten Lehrjahr. Im zweiten sind es dann sieben und im dritten Lehrjahr sechs. Der Patron Nils Planzer (54) sagte gegenüber der «NZZ», für 15-jährige Berufseinsteiger sei der Schritt von dreizehn oder vierzehn Wochen zu fünf Wochen heftig. Mit den zusätzlichen Ferien wolle man ihnen den Start ins Berufsleben erleichtern.