In seiner ersten Wortmeldung seit dem Abbruch des Marsches auf Moskau am Samstag erklärte er am Montag, die Aktion sei als Protest gegen eine schlechte russische Kriegsführung in der Ukraine gedacht gewesen. In seiner rund elfminütigen Telegram-Botschaft machte Prigoschin deutlich, dass ein Grund für den Konflikt war, dass die Wagner-Gruppe zum 1. Juli hätte aufgelöst werden sollen. Das Ziel der Aktion sei gewesen, dies zu verhindern.