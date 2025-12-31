Job- vs. Partnersuche

Die Make-up-Artistin Alaina Davenport, 26, aus dem Raum Los Angeles, probierte im Frühsommer einige Dating-Seiten aus und stiess dabei auf einige Job-Möglichkeiten. Auf Hinge bat ein Match um ihr Portfolio, und der Kontakt führte zu einem eintägigen Job bei einem Social-Media-Videodreh. Sie freute sich über den Auftrag, hätte sich in diesem Fall aber ein Date gewünscht. Die beiden kamen zwar zusammen, doch die Beziehung hielt nicht lange. Das deckt sich mit einer Studie von ResumeBuilder.com, der zufolge 38 Prozent der Nutzer, die die Seiten zweckentfremdeten, auch eine physische Beziehung mit der Person hatten, mit der sie aus beruflichen Gründen in Kontakt getreten waren.