Nach einem schwachen Auftritt in einem TV-Duell gegen Trump Ende Juni und einigen sprachlichen Ausrutschern war Biden auch in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten, Platz für einen neuen Kandidaten zu machen. Immer mehr Parteifreunde hatten ihn offen oder im Hintergrund gebeten, auf die Kandidatur zu verzichten. Noch am Samstagabend habe er an seiner Kandidatur festgehalten, sagte eine Person mit Kenntnis der Situation. Doch am frühen Sonntagnachmittag Ortszeit habe er seinen engsten Mitarbeitern gesagt, er werde sich aus dem Rennen zurückziehen.