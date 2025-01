Man müsse das Geschäft an ein «komplexes und sich rasch veränderndes externes Umfeld anpassen», sagte eine Sprecherin von Johnson & Johnson am Dienstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Aus diesem Grund habe das Unternehmen kürzlich Änderungen an der Organisation vorgenommen, um die Geschäftsabläufe zu verbessern. Die davon betroffenen Angestellten sollen bei der Suche nach einer neuen Stelle so gut wie möglich unterstützt werden, wie die Sprecherin weiter sagte. Zahlen zum Personalabbau nannte sie nicht.