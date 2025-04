Unterdessen sagte Finanzvorstand Joe Wolk in einem Interview zu möglichen US-Zöllen auf importierte Pharmaprodukte: Für Johnson & Johnson könnte dies sich als vorteilhaft erweisen. Die meisten Medikamente, die in die USA geliefert würden, seien Generika und nicht die von J&J verkauften Therapien. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag Zölle auf pharmazeutische Produkte in nicht «allzu ferner Zukunft» in Aussicht gestellt./mne/jsl/mis