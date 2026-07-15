Treiber waren vor allem neue Krebsmedikamente und Arzneien für Entzündungskrankheiten, wie der Konzern Johnson & Johnson am Mittwoch in New Brunswick mitteilte. Konzernchef Joaquin Duato sprach von einem starken Jahresviertel und hob die Prognosen für das Gesamtjahr erneut an. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel 1,6 Prozent nach, die Resultate mit Medizintechnik blieben hinter den Erwartungen von Experten zurück. Allerdings hat sich das Papier über die vergangenen 12 Monate um mehr als 60 Prozent verteuert.