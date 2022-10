Die Tories wollen in der neuen Woche klären, wer der zurückgetretenen Parteichefin und Premierministerin Liz Truss nachfolgt. Truss hatte nach nur sechs Wochen im Amt nach einer von Finanzmarktturbulenzen und politischen Wirren geprägten Regierungszeit das Handtuch geworfen. Johnson ist auch in seiner Partei wegen zahlreicher Skandale und einem laufenden Ermittlungsverfahren im Parlament umstritten. Er würde am Montag bei der ersten Abstimmungsrunde der Tories gegen Ex-Finanzminister Rishi Sunak antreten, dessen Unterstützerkreis für eine Kandidatur bereits als gesichert gilt. Sunak erklärte am Sonntag auf Twitter seine Bewerbung um den Parteivorsitz und das Amt des Premierministers. Die frühere Verteidigungsministerin Penny Mordaunt geht nach eigenen Angaben ebenfalls ins Rennen. Sie wies Berichte über einen Verzicht auf eine Kandidatur im Gegenzug für einen Regierungsposten in einem von Johnson geführten Kabinett zurück: "Ich bin dabei, um zu gewinnen", sagte sie der BBC.