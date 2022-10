Er werde sich nicht an dem Ausscheidungsrennen seiner Partei beteiligen, teilte der 58-Jährige am Sonntagabend mit. Er habe zwar die Unterstützung von genügend Abgeordneten, um in die nächste Wahlrunde zu kommen. Allerdings liege er dabei weit hinter Ex-Finanzminister Rishi Sunak zurück. "Es gibt eine sehr gute Chance, dass ich bei der Wahl (...) erfolgreich sein würde und dass ich tatsächlich am Freitag wieder in der Downing Street sitzen könnte", so Johnson. "Aber im Laufe der letzten Tage bin ich leider zu dem Schluss gekommen, dass dies einfach nicht das Richtige wäre. Man kann nicht effektiv regieren, wenn man nicht eine geeinte Partei im Parlament hat."