Das Geld solle in den Bau von Produktionsstätten und Forschungsinfrastruktur fliessen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das sei ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zu den Investitionen in den vergangenen vier Jahren. Johnson&Johnson will drei neue Produktionsstätten bauen zusätzlich zu einer, die gerade in Wilson im US-Bundesstaat North Carolina hochgezogen wird. Andere Fabriken sollen erweitert werden.