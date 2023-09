In einem Interview mit der "Times of India" warnt JP-Morgan-Chef Jamie Dimon vor einem Umfeld weiter deutlich steigender Leitzinsen in den USA. "Die Welt ist nicht darauf vorbereitet, dass die Leitzinsen der Federal Reserve 7 Prozent erreichen und es zu einer Stagflation kommt", so Dimon in der Zeitung. Und er zog einen Vergleich mit einer bekannten US-Investorenlegende: "Warren Buffett sagt, dass man bei Ebbe herausfindet, wer nackt schwimmt. Das wird dann die Ebbe sein."