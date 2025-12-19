Ähnlich tönt es auch bei den Quant-Analysten von JPMorgan, welche in diesem Zusammenhang schon vor Wochenfrist auf die ausgeprägte Konzentration in wenigen US-Titeln hinwiesen. Die jüngste Volatilität an den US-Aktienmärkten verdeutliche das Risiko, vor dem Strategen von JPMorgan gewarnt haben: eine extreme Überbewertung von Aktien, die in diesem Jahr stark gestiegen sind.