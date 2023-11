UBS steigt auf

Die Bewertung der Deutschen Bank als Geldhaus der Kategorie zwei blieb unverändert. Deutschlands grösstes Kreditinstitut muss damit weiterhin einen zusätzlichen Kapitalpuffer von 1,5 Prozent vorhalten. Die in Frankfurt ansässige Bank bleibt das einzige deutsche Kreditinstitut, das vom FSB als global systemrelevant eingestuft wird. Neu in dieser Kategorie zwei sind die China Construction Bank, die Agricultural Bank of China und die UBS: Sie rückten in der Systemrelevanz alle eine Kategorie nach oben. In der Kategorie drei gab es keine Veränderungen: Die so eingestuften Institute, die US-Geldhäuser Bank of America und Citigroup sowie die britische HSBC müssen damit weiterhin einen zusätzlichen Puffer von 2,0 Prozent vorhalten.