Rückenwind erhält die Aktie von einer Kurszielerhöhung durch JP Morgan. Die US-Investmentbank hebt das Kursziel auf 75 von 72 Franken an und bestätigt die Einstufung «Overweight». Analyst Kian Abouhossein rechnet damit, dass das Jahr 2025 für die Bank ein Übergangsjahr gewesen sein dürfte. Danach dürfte sich der Fokus auf den nächsten strategischen Zyklus 2026 bis 2028 richten. Der nächste Schritt sei der Abschluss des Finma-Verfahrens, dessen Zeitplan allerdings nicht in der Hand von Julius Bär liege. Bis zu diesem Abschluss dürfte auch kein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt werden - das könne dann jedoch mit dem 4-Monats-Update oder den Halbjahreszahlen der Fall sein. Die EPS-Schätzungen bis 2028 erhöht der Experte um durchschnittlich 3 Prozent.