Auslöser für die Neubewertung sind die Arbeitsmarktdaten vom vergangenen ⁠Freitag. Zwar verlangsamte sich das Beschäftigungswachstum im Dezember. Doch eine auf 4,4 Prozent gesunkene Arbeitslosenquote und solide Lohnzuwächse deuten darauf hin, dass der Beschäftigungsmarkt ​solide bleibt. Händler gehen mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von ‌95 Prozent davon aus, dass die ‍Fed die Zinssätze bei ihrer Januar-Sitzung unverändert lässt. Vor der Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten ​lag dieser Wert noch bei 86 Prozent.