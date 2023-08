In der Eurozone ging es zuletzt konjunkturell bergab. Schwächelnde Dienstleister bremsen die Wirtschaft immer mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Service-Sektor zusammen - sank im August überraschend deutlich um 1,6 Zähler auf 47,0 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit November 2020. Die EZB hat die Zinsen im Kampf gegen die Inflation seit Sommer 2022 bereits neun Mal in Folge angehoben - zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der Einlagensatz liegt damit aktuell bei 3,75 Prozent - das ist das höchste Niveau seit Oktober 2000. Die nächste Zinssitzung ist am 14. September.