Geringere Rückstellungen für Kreditausfälle haben der US-Grossbank JPMorgan Chase im ersten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Mit gut 13,4 Milliarden US-Dollar lag der Überschuss sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das grösste Geldhaus der USA am Freitag in New York mitteilte.