"Wir bleiben bei Risikoanlagen vorsichtig und zögern, dem Rallye der letzten Wochen nachzujagen, da die Rezessions- und übermässigen Zinsstraffungsrisiken hoch bleiben. Wir glauben, dass bereits viele gute Nachrichten in Bezug auf den Inflationsrückgang und das Potenzial für eine weiche Konjunkturlandung im Preis enthalten sind", schreibt ein Team von Strategen unter der Leitung von Kolanovic in einer Mitteilung an die Kunden der Bank. Das Team erwartet, dass die aktuelle Aktienmarktrally im ersten Quartal nachlässt und Anlegern sollten "potenzielle Gewinne in den nächsten Wochen nutzen, um das Engagement zu reduzieren“.