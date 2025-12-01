18 Milliarden Dollar für Technologie

Die Notübernahme der gestrauchelten Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 hat Branchenvertretern zufolge zu einer Konzentration der Bankbeziehungen geführt. Viele Kunden wollten ihr Vermögen aber auf mehrere Institute verteilen, erklärte Gianini. J.P. Morgan habe sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Kunden zu gewinnen, die über eine andere Hauptbank verfügten. «Wir sind eine Ergänzung für viele lokale Schweizer Banken, weil wir den Kunden Zugang zu globalen Märkten wie den USA verschaffen.»