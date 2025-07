Der Verwaltungsrat von JPMorgan habe ein entsprechendes Rückkaufprogramm beschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in New York mit. Ausserdem solle die Quartalsdividende für das dritte Jahresviertel von zuletzt 1,40 Dollar auf 1,50 Dollar je Aktie steigen. Dieser Entscheid wurde gefällt, nachdem die Grossbank die Ergebnisse des Stresstests der US-Notenbank («Federal Reserve») erhalten hatte.