Überdies warnte Dimon vor übertriebenen Erwartungen bezüglich Künstlicher Intelligenz. «Wird es sich so auszahlen, wie man es sich erhofft, und auch im erwarteten Zeitrahmen? Definitiv nicht», sagte Dimon. Er verwies diesbezüglich auf die Zeit der Evolution des Internets in den 1990er-Jahren. Grosse Pioniere wie Yahoo oder Netscape verschwanden, während spätere Marktführer wie Google und Facebook erst später auf den Plan traten.