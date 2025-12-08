Unabhängig davon lobte Dimon am Samstag Trump dafür, dass er Wege gefunden hat, die Bürokratie in der Regierung abzubauen. «Es steht ausser Frage, dass diese Regierung versucht, die Axt an einen Teil der Bürokratie zu legen, die Amerika behindert hat», sagte Dimon. «Das ist eine gute Sache, und wir können es tun und die Welt trotzdem sicher halten, für sichere Lebensmittel und sichere Banken und all diese Dinge.»