Der CEO der US-Investmentbank JP Morgan Jamie Dimon warnte vor der langsamen Bürokratie in Europa, da ein «schwacher» Kontinent ein grosses wirtschaftliches Risiko für die USA darstelle.
«Europa hat ein echtes Problem», sagte Dimon am Samstag auf dem Reagan National Defense Forum im kalifornischen Simi Valley. «Sie tun einige wunderbare Dinge in ihren Sicherheitsnetzen. Aber sie haben die Wirtschaft verdrängt, sie haben die Investitionen verdrängt, sie haben die Innovation verdrängt. Das kommt jetzt irgendwie zurück.»
Er lobte zwar einige europäische Staats- und Regierungschefs, die sich der Probleme bewusst seien, warnte aber, dass die Politik «wirklich hart» sei.
Dimon, der Chef der grössten US-Bank, hat seit langem erklärt, dass das Risiko eines fragmentierten Europas zu den grössten Herausforderungen der Welt gehört. In seinem Brief an die Aktionäre, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, sagte er, dass Europa «einige ernsthafte Probleme zu lösen» habe.
Am Samstag lobte er die Schaffung des Euro und Europas Bemühungen um Frieden. Er warnte jedoch davor, dass eine Verringerung der militärischen Anstrengungen und die Schwierigkeiten, innerhalb der Europäischen Union eine Einigung zu erzielen, den Kontinent bedrohen.
«Wenn sie zerbrechen, dann kann man sagen, dass es America first nicht mehr geben wird», sagte Dimon. «Das wird uns mehr schaden als allen anderen, weil sie in jeder Hinsicht ein wichtiger Verbündeter sind, einschliesslich der gemeinsamen Werte, die wirklich wichtig sind.»
Dimon: Die USA sollten helfen
«Wir brauchen eine langfristige Strategie, um ihnen zu helfen, stark zu werden», sagte Dimon. «Ein schwaches Europa ist schlecht für uns.»
Die Regierung von Präsident Donald Trump hat eine neue nationale Sicherheitsstrategie herausgegeben, die die Interessen der USA auf die westliche Hemisphäre und den Schutz des Heimatlandes ausrichtet und Europa als einen Kontinent abtut, der auf eine «zivilisatorische Auslöschung» zusteuert.
JPMorgan hat sich verstärkt für mehr Investitionen in den Verteidigungssektor eingesetzt. Im Oktober kündigte die Bank an, in den nächsten zehn Jahren 1,5 Billionen Dollar in Branchen zu investieren, die die wirtschaftliche Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der USA stärken - bis zu 500 Milliarden Dollar mehr, als sie ohnehin bereitgestellt hätte.
Dimon sagte in der Erklärung, dass es «schmerzlich klar ist, dass die Vereinigten Staaten es zugelassen haben, sich zu sehr von unzuverlässigen Quellen kritischer Mineralien, Produkte und Fertigung abhängig zu machen». Der Investmentbanker Jay Horine beaufsichtigt die Bemühungen, die Dimon als «100 Prozent kommerziell» bezeichnete. Die Bank wird sich auf vier Bereiche konzentrieren: Lieferketten und fortschrittliche Fertigung, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Energieunabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit sowie Pionier- und strategische Technologien.
Die Bank wird außerdem bis zu 10 Milliarden Dollar an eigenem Kapital investieren, um bestimmte Unternehmen bei der Expansion, Innovation oder Beschleunigung der strategischen Fertigung zu unterstützen.
Unabhängig davon lobte Dimon am Samstag Trump dafür, dass er Wege gefunden hat, die Bürokratie in der Regierung abzubauen. «Es steht ausser Frage, dass diese Regierung versucht, die Axt an einen Teil der Bürokratie zu legen, die Amerika behindert hat», sagte Dimon. «Das ist eine gute Sache, und wir können es tun und die Welt trotzdem sicher halten, für sichere Lebensmittel und sichere Banken und all diese Dinge.»
