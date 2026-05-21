Im Vergleich dazu rechneten die Märkte vor Ausbruch des Iran-Kriegs mit mehr als zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt bis zum Jahresende, wie Swaps zeigen. «Die US-Staatsverschuldung beträgt 30 Billionen Dollar, der durchschnittliche Zinssatz liegt bei 3,5 Prozent. Selbst heute ist es unmöglich, sie zu einem niedrigeren Zinssatz zu refinanzieren», sagte Dimon. «In diesem Jahr stehen noch weitere 2 Billionen Dollar an, aber das Problem ist, dass wir nicht wissen, wann die Welt darüber zu grosse Angst bekommt, wann die Inflation so hoch ist, dass die Leute keine Wertpapiere mit langer Laufzeit mehr besitzen wollen.»