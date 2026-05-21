Jamie Dimon, der CEO der US-Investmentbank JPMorgan sagte, die Zinsen könnten gegenüber dem aktuellen Niveau noch deutlich steigen. Das ist eine Warnung an Anleiheinvestoren zu einem Zeitpunkt, an dem die Renditen Mehrjahreshochs erreicht haben. «Sie könnten deutlich höher liegen als heute», sagte der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von JPMorgan in einem Interview mit Bloomberg Television. «Möglicherweise haben wir den Übergang von einem Sparüberschuss zu einem Spardefizit vollzogen.»
Dimons Einschätzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem langfristige Anleihen unter Druck geraten sind, da Befürchtungen bestehen, dass höhere Ölpreise die Zentralbanken zu Zinserhöhungen zwingen könnten.
Hinzu kommen Sorgen über die Staatsausgaben in Japan, Grossbritannien und den USA sowie ein Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz, der das Wachstum der weltweit grössten Volkswirtschaft stützt - all dies hat dazu geführt, dass Anleger eine höhere Vergütung für den Besitz von Anleihen mit längerer Laufzeit verlangen. «Die Anleihezinsen können steigen», sagte Dimon. «Die Vorstellung, dass die Zinsen niemals steigen werden, ist falsch. Unternehmen wie wir bereiten sich auf höhere und niedrigere Zinsen vor.»
Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen stiegen diese Woche auf ein Niveau, das zuletzt 2007 erreicht wurde, während die Rendite zweijähriger Anleihen auf den höchsten Stand seit Februar 2025 kletterte. Diese Entwicklungen spiegeln die Sorgen der Anleger über die inflationären Auswirkungen des Iran-Kriegs und die Defizitrisiken in der grössten Volkswirtschaft der Welt wider.
Da es kaum Anzeichen dafür gibt, dass der Nahostkonflikt bald beigelegt wird, rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent, dass die US-Notenbank bis Dezember die Zinsen um einen Viertelpunkt anheben wird, wobei eine Anhebung um 25 Basispunkte bis März 2026 als so gut wie sicher gilt.
Im Vergleich dazu rechneten die Märkte vor Ausbruch des Iran-Kriegs mit mehr als zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt bis zum Jahresende, wie Swaps zeigen. «Die US-Staatsverschuldung beträgt 30 Billionen Dollar, der durchschnittliche Zinssatz liegt bei 3,5 Prozent. Selbst heute ist es unmöglich, sie zu einem niedrigeren Zinssatz zu refinanzieren», sagte Dimon. «In diesem Jahr stehen noch weitere 2 Billionen Dollar an, aber das Problem ist, dass wir nicht wissen, wann die Welt darüber zu grosse Angst bekommt, wann die Inflation so hoch ist, dass die Leute keine Wertpapiere mit langer Laufzeit mehr besitzen wollen.»
Er fügte hinzu, dass die Auswirkungen auch auf dem Kreditmarkt zu spüren sein werden. «Die Zinsen können leicht weiter steigen, und die Kreditspreads können weiter steigen», sagte Dimon. «Irgendwann werden viele Menschen gezwungen sein, zu höheren Zinsen zu refinanzieren.»
(Bloomberg/cash)