In einem Kreditzyklus gebe es stets eine Überraschung, sagte Dimon. Oft sei unklar, welche Branche es treffe: «In einem Kreditzyklus gibt es immer eine Überraschung.» Welche Branche betroffen sei, habe sich häufig erst im Nachhinein gezeigt. «Dieses Mal könnte es wegen KI die Software sein.» Eine solche Entwicklung könnte JPMorgan dazu veranlassen, bestimmte Kreditengagements genauer zu prüfen. Einen gravierenden Einfluss auf die Kreditausfälle erwartet Dimon jedoch nicht.