Die rasanten Fortschritte bei KI-Modellen in den vergangenen Monaten veranlassen sowohl die Industrie als auch die Regierung dazu, mögliche Bedrohungen zu bewerten. Zusätzliche Dringlichkeit erhielt das Thema, nachdem Anthropic mitgeteilt hatte, sein Modell Mythos sei so gut darin, Software-Sicherheitslücken zu finden, dass es nicht für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden könne.