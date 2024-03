"Die Welt rechnet mit einer sanften Landung, wahrscheinlich zu 70 bis 80 Prozent", sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon per Videoschaltung auf dem Australian Financial Review Business Summit in Sydney am Dienstag. "Ich denke, die Chance auf eine sanfte Landung in den nächsten ein bis zwei Jahren ist halb so gross. Der schlimmste Fall wäre eine Stagflation".