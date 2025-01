«Ich habe wirklich nur versucht zu argumentieren, dass man den Wähler respektieren sollte», sagte Dimon am Mittwoch über seine Äusserungen im letzten Jahr. „Wenn man den Wähler in eine Schublade steckt, dann ist das Problem dabei, dass er vielleicht aus ganz anderen Gründen wählt als Sie oder ich oder etwas in der Art. Und ich sehe, warum es da vielleicht Sorgen oder Wut gibt.”