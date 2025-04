JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt Anleger vor den Auswirkungen der US-Zölle und eines globalen Handelskriegs. Die Turbulenzen könnten das Wachstum der weltgrössten Volkswirtschaft bremsen, die Inflation anheizen und möglicherweise zu dauerhaften negativen Folgen führen, schrieb Dimon in seinem am Montag veröffentlichten jährlichen Brief an die Aktionäre. «Die Wirtschaft steht vor erheblichen Turbulenzen (einschliesslich der Geopolitik), mit den potenziellen Vorteilen einer Steuerreform und Deregulierung und potenziellen Nachteilen von Zöllen und 'Handelskriegen', einer anhaltend hartnäckigen Inflation, hohen Haushaltsdefiziten sowie weiterhin hohen Vermögenspreisen und Volatilität», erklärte Dimon.