Obwohl die Angriffe des Irans auf Israel nicht zu einer ernsthaften Eskalation des Konflikts geführt haben, stellen die Analysten fest, dass «frühere rote Linien überschritten wurden, was an sich schon eine Eskalation darstellt». «Diese beiden Probleme, hartnäckige Inflation und geopolitische Spannungen, werden wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden und werden daher unserer Meinung nach zusätzlichen Druck auf die Anleger ausüben, Risiken abzubauen», heisst es in der Notiz.