Auch an anderer Stelle rechnet JPMorgan wegen Trumps Politik mit besseren Geschäften. So werde der Zinsüberschuss der Bank in diesem Jahr wahrscheinlich etwas höher ausfallen als die zuletzt erwarteten 94,5 Milliarden US-Dollar, sagte Finanzchef Jeremy Barnum. Möglicherweise werde es eine Milliarde mehr. Eine neue Prognose will die Bank aber erst bei der Vorlage der nächsten Quartalszahlen im Juli veröffentlichen.