Die Sonderbelastung von 2,2 Milliarden Dollar im Quartal ging auf ‍die Übernahme des Apple-Kreditkartengeschäfts vom Rivalen Goldman Sachs zurück. Mit dem Deal stärkt JPMorgan seine Position in diesem Bereich. Er fällt jedoch in eine für die Branche kritische Zeit. Eine ​Initiative von US-Präsident Donald Trump, die Zinssätze in dem Bereich auf zehn Prozent zu ‍begrenzen, sorgt für Unsicherheit. Ein Bankenverband hatte gewarnt, dass ein solcher Schritt den Zugang zu Krediten für Verbraucher und kleine Unternehmen erschweren könnte.