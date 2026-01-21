Der S&P 500 löschte am Dienstag seine Gewinne für 2026 aus, und Anleihen sowie der Dollar fielen, nachdem Trump mit Zöllen gegen mehrere europäische Länder gedroht hatte, die sich seinem Druck widersetzt hatten, Grönland zu übernehmen. Die Turbulenzen folgten auf den Anstieg der Rendite 40-jähriger japanischer Staatsanleihen auf ein Rekordhoch, ausgelöst durch Sorgen, dass eine von Premierministerin Sanae Takaichi ausgerufene vorgezogene Neuwahl den Weg für eine lockerere Staatsausgabenpolitik ebnen und damit Japans Finanzlage weiter verschärfen könnte.