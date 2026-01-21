«Die Dinge sind im Moment etwas chaotisch, und die Märkte wirken durchaus panisch», sagte Michele, Chief Investment Officer und globaler Leiter für Anleihen, in einem Interview mit Bloomberg. «Der Markt hatte im April einen Anfall, dann ist man von vielen Dingen zurückgerudert, und anschliessend kehrte Ruhe ein. Wir müssen wieder ähnliche Signale hören.»
Der S&P 500 löschte am Dienstag seine Gewinne für 2026 aus, und Anleihen sowie der Dollar fielen, nachdem Trump mit Zöllen gegen mehrere europäische Länder gedroht hatte, die sich seinem Druck widersetzt hatten, Grönland zu übernehmen. Die Turbulenzen folgten auf den Anstieg der Rendite 40-jähriger japanischer Staatsanleihen auf ein Rekordhoch, ausgelöst durch Sorgen, dass eine von Premierministerin Sanae Takaichi ausgerufene vorgezogene Neuwahl den Weg für eine lockerere Staatsausgabenpolitik ebnen und damit Japans Finanzlage weiter verschärfen könnte.
Die Rendite der 40-jährigen Anleihe ging am Mittwoch wieder zurück, nachdem Finanzministerin Satsuki Katayama zur Ruhe unter den Marktteilnehmern aufgerufen hatte. Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet. «Wir dachten, der Präsident würde nach Davos reisen, um über bezahlbaren Wohnraum und die Erschwinglichkeit von Kreditkarten zu sprechen. Plötzlich geht es jetzt um die Erschwinglichkeit von Grönland», sagte Michele.
Michele sagte im Interview mit Bloomberg Radio & TV, dass globale Käufer von festverzinslichen Wertpapieren angesichts der Tiefe und Liquidität keine guten Alternativen zu den US-Schuldenmärkten hätten – weder bei Staats- noch bei Unternehmensanleihen. Die Anleihemärkte in Japan seien nach der Ausrufung der Neuwahl aus dem Gleichgewicht geraten, da diese Sorgen über höhere Staatsausgaben geschürt habe, fügte er hinzu.
(Bloomberg/cash)