Die Divergenz zwischen Aktien und Anleihen wurde in dieser Woche deutlich, als der Aktienindex S&P 500 in einen Bullenmarkt eintrat, während sich die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve im Juli verfestigten. Dies, nachdem die Zentralbanken in Australien und Kanada die Händler auf dem falschen Fuss erwischt hatten.