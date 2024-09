Während die VIX-Call-Spreads, am Freitag für 25 Cents pro Stück gehandelt wurden, wechselten sie am Dienstag für 60 Cents die Hände. Zwar brachte dies jemandem einen netten Gewinn ein, jedoch mussten die Marktmacher auf der anderen Seite des Handels ihr Buch rasch absichern. Das machten sie, indem sie Volatilität kauften und Aktienindex-Futures in einem bereits eskalierenden Marktrückschlag verkauften. Das führte zu einem «massiven ausflippen» bei den Marktteilnehmern, so der Leiter der Cross-Asset-Strategien bei Nomura.