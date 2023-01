Die Wall-Street-Bank zahlte "175 Millionen Dollar für eine Firma, von der sie glaubte, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das sich intensiv mit dem Marktsegment im College-Alter beschäftigt und 4,265 Millionen Kunden hat", argumentiert JPMorgan in einer am 22. Dezember vor einem Bundesgericht in Delaware eingereichten Klage. "Stattdessen erhielt sie ein Unternehmen mit weniger als 300'000 Kunden."