Chinas Technologieaktien werden laut JPMorgan weiterhin von Durchbrüchen profitieren, da das Land seine Bemühungen intensiviert, mehr Unternehmen wie DeepSeek zu schaffen. «Wir glauben, dass es in China noch viele Chancen im Technologiebereich gibt», sagte Raisah Rasid, Global Market Strategist des Unternehmens, bei einer Pressekonferenz in Singapur. «Wir werden immer mehr Fortschritte in der Robotik sehen, immer mehr DeepSeek-Momente.»