Die Aktien von AMS Osram steigen kurz nach Börsenstart am Mittwoch rund 5,3 Prozent auf 19,55 Franken. Der Swiss Performance Index (SPI) handelt 0,1 Prozent höher.
Grund für den Rückenwind beim Halbleiterkonzern ist eine Kurszielerhöhung durch JPMorgan. Die US-Grossbank sieht das zwölfmonatige Kurspotenzial bei ams Osram neu bei 24,40 Franken von zuvor 23,60 Franken. Damit hat sie das höchste Kursziel im Markt nochmals etwas erhöht. Das Kaufrating wurde bestätigt. JPMorgan signalisiert damit weiteres Vertrauen in den laufenden Transformationsprozess des Unternehmens.
Nach Einschätzung des zuständigen Analysten macht ams Osram zunehmend Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung. Das Kerngeschäft mit Automotive zeige Wachstum, während die Bereiche Consumer und Industrial stabil seien. Gleichzeitig gewinnen die zukünftigen Wachstumstreiber wie Smart Glasses und Micro-LED-Technologien an Glaubwürdigkeit.
Auch die Bilanz habe sich verbessert, was günstigere Refinanzierungen ermöglichen sollte, so der Experte weiter. Trotz Verbesserungen bei der Profitabilität erscheine das langfristige Ziel einer EBITDA-Marge von über 25 Prozent bis 2030 aber ambitioniert.
Entsprechend heterogen fällt das Meinungsbild unter den Analystinnen und Analysten aus. Vier von elf Analystinnen und Analysten attestieren den Aktien von ams Osram ein Kaufen, weitere vier raten zum Halten und drei zum Verkauf. Diese breite Streuung verdeutlicht, dass der Markt den Fortschritten im Transformationsprozess zwar zunehmend Beachtung schenkt, unter Expertinnen und Experten aber noch keine einheitliche Meinung über dessen Erfolg existiert.
(cash/AWP)