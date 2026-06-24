Entsprechend heterogen fällt das Meinungsbild unter den Analystinnen und Analysten aus. Vier von elf Analystinnen und Analysten attestieren den Aktien von ams Osram ein Kaufen, weitere vier raten zum Halten und drei zum Verkauf. Diese breite Streuung verdeutlicht, dass der Markt den Fortschritten im Transformationsprozess zwar zunehmend Beachtung schenkt, unter Expertinnen und Experten aber noch keine einheitliche Meinung über dessen Erfolg existiert.