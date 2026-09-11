Die Frage sei, so Poonawala, ob Investoren das Unternehmen weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gegenüber dem Gesamtmarkt bewerten würden. Die Wall Street ist sich uneins darüber, wie weit JPMorgan noch steigen wird. Zwar empfiehlt kein Analyst einen Verkauf, doch 18 Analysten raten zum Kauf und weitere 15 halten die Aktie für gleichwertig. Das durchschnittliche Kursziel von 375 Dollar (derzeit: 353 Dollar) deutet darauf hin, dass die Aktie die Billionen-Dollar-Marke in den nächsten zwölf Monaten nicht erreichen wird.