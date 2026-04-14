Grundsätzlich rechnen US-Investmentbanken mit einem guten Jahr: zum einen, weil die Regierung von US-Präsident ​Donald Trump Fusionen ​und Übernahmen eher erleichtern ⁠dürfte, zum anderen, weil grosse Börsengänge von KI- ​und Raumfahrt-Firmen bevorstehen. Der ⁠Iran-Krieg und andere politische Krisen haben Unternehmen bisher kaum von Zukäufen ‌abgehalten. Bei JPMorgan legten die Gebühren für die Beratung bei Übernahmen im ersten Quartal um 28 Prozent zu, so stark ‌wie bei keiner anderen US-Investmentbank. JPMorgan-Aktien legten vorbörslich ein Prozent ​zu. (Bericht von Manya Saini in Bangalore und Saeed Azhar in New York Geschrieben von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich bitte an ​unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)